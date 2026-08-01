Mersin'de Aday Sürücüye Cezalı Yıkım - Son Dakika
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Mersin'de Aday Sürücüye Cezalı Yıkım

Mersin\'de Aday Sürücüye Cezalı Yıkım
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Mersin'de motosikletle yaya yolunda giden aday sürücüye 49 bin lira ceza, ehliyeti iptal edildi.

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49 bin 4 lira para cezası uygulanırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın, Adnan Menderes Bulvarı Babil Kavşağının deniz tarafında yayaların kullanımına ayrılan alanda meydana geldiği belirlendi. Motosikleti kullanan kişinin M.E. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında toplam 49 bin 4 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aday sürücü statüsünde bulunan M.E.'nin, aldığı ceza puanları nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Aday Sürücüye Cezalı Yıkım - Son Dakika

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