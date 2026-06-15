Akıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
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Akıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldı

Akıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldı
15.06.2026 14:40  Güncelleme: 14:47
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Mersin Erdemli'de piknik için gittiği vadide Limonlu Çayı'na giren 15 yaşındaki Enes Muhammed Swind, akıntıya kapılıp sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. 50 kişilik ekip 2. günde güçlükle çıkarabildi.

Mersin'de vadide girdiği suda akıntıya kapılıp sıkıştığı yerde hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ikinci günde 50 kişilik ekibin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Olay, dün Erdemli ilçesi Limon Mahallesi sınırlarında yer alan Kayacı Vadisi'nde Dokuz Ocak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki Enes Muhammed Swind, Limonlu Çayı'na girdi. Bir süre sonra 2 arkadaşı yemeğe aşağıdaki piknik alanına geçti. 'Siz gidin ben geliyorum' demesine rağmen gelmeyen çocuğu bıraktıkları yerde göremeyen arkadaşları ve yakınları arama çalışması yaptı. Yakınları, kendi imkanlarıyla çocuğa ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye jandarma, itfaiye, polis ve AFAD'ın arama kurtarma ile dalgıç ekiplerini yönlendirdi. Bölgeye gelen ekipler hem çevrede arama yaptı, hem de suda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

50 kişilik ekip çalışma yaptı

AFAD koordinesinde jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma Amirliği ile Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan 50 kişilik ekip bugün sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara tekrar başladı. Ekipler, suyun yönünü değiştirmek için belirli bölgeler set çekti. Çekilen setle suyun debisi düşürülürken, bölgedeki devasa odunlar ise kesilerek kaldırıldı. Saatler sonra çocuğun cansız bedeni, su altından ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Cenaze vadide 500 metre taşınarak araca konulup hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enes Muhammed, 3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıntıya kapılıp ölen çocuğun cansız bedeni ikinci günde güçlükle çıkarıldı - Son Dakika

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