Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı.
Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Akdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Ünsal G. yönetimindeki 33 AHG 159 plakalı servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi. Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23'ü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Talatpaşa Bulvarı üzerinde yol kenarında bulunan aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesiyle yolda seyir halinde olan 06 J 1500 plakalı dolmuş ve 43 ND 538 plakalı Ford marka araçta maddi hasar meydana geldi. Bulvarda trafikte yoğunluk yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yola devrilen direk belediye ekiplerince kaldırıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden bir kişi, PTT şubesinin camlarını kırdı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak. Trump, davanın düşürülmesi ve ertelenmesine yönelik taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşmanın yapılacağını belirtti. Davada mahkumiyet alması durumunda Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesine neden olabileceği endişesi dile getirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan geri dönüşüm ve boya dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 22-25 Mart tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplamda 5 kilogram skunk, 728 gram kokain, 217 gram esrar, 181 gram Metamfetamin, 39 adet Sentetik Ecza maddesi, 2 adet kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai, 2 adet Ecstasy hap, silah, 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 7 şahıs tutuklandı, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 19 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Muğla polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli Fethiye'de yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?