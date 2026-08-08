Mersin'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Mersin'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Mersin\'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı
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Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Sağlık çalışanları yardım etti.

Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sağlık personellerinin araçtakilere yardım etmeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nin 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanırken, Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de ikiaracın çarpışarak savrulma anları yer aldı. Ayrıca ambulanstan inen hafif yaralı olduğu öğrenilen sağlık personellerinin otomobildekilerin yardıma gittiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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