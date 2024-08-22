Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı

Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda 41 kişi yakalandı.

22.08.2024 20:56
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Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı

Özel harekat timlerinin de yer aldığı 72 ekipten oluşan 246 polisin eş zamanlı operasyonunda 1 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası olan 18 hükümlünün de yer aldığı 41 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda 41 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerine bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar ile uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı 72 ekipten oluşan 246 polisin eş zamanlı operasyonunda 1 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası olan 18'i hükümlü 20 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan 20 şahıstan 9'unun uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında polis uyuşturucu madde ticareti yapan 5, kullanan 16 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Toplamda 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza, metamfetamin,hassas terazi ve 2 adet puyp aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheli işlemleri yapılmak için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika
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