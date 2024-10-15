Mersin\'de Asayiş Olaylarında Azalma

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2024 yılının 9 aylık döneminde 69 bin 209 asayiş olayı meydana gelmiş, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda asayiş olaylarında yüzde 6 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatma oranı yüzde 94'tür" dedi.

Vali Pehlivan, Mersin'de bu yılın 9 aylık döneminde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mersin'de bu yılın 9 aylık dönemindeki asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Pehlivan, il genelinde asayiş ve güvenlik konularındaki hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 7 bin 710 personel, İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 bin 907 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 643 personel olmak üzere toplam 11 bin 260 personelle yürüttüklerini kaydetti.

Güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre suça ve suçluya karşı mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Pehlivan, "İlimiz genelinde asayiş, kaçakçılık, organize, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve terör suçları dahil olmak üzere 2024 yılının ilk 9 ayında 69 bin 209 asayiş olayı meydana gelmiş, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 6 nispetinde azalış yaşanmıştır. Olayların aydınlatma oranı yüzde 94'tür. Asayiş olaylarında bu yılın 9 ayında toplam 50 bin 661 kişi yakalanmış, bu şahıslardan 3 bin 540'ı tutuklanmış olup, tutuklama oranında yüzde 20 nispetinde artış yaşanmıştır. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen asayiş olaylarına baktığımızda, 9 aylık dönemde 6 bin 137 faili meçhul olay gerçekleşmiş, bir önceki yıl göre yüzde 47 nispetinde azalış yaşanmıştır. Faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranı yüzde 94'tür. Kişilere karşı işlenen suç sayısı aynı dönemde 23 bin 639'dur. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 13 nispetinde azalış yaşanmıştır. Olayların aydınlatma oranı yüzde 98'dir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara geçen asayiş olaylarında; 9 aylık dönemde 11 bin 628 malvarlığına karşı suç işlenmiş, bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 30 azalış yaşanmıştır. Olayların aydınlatma oranı yüzde 83'tür. Hırsızlık ile ilgili asayiş olaylarında ise 9 aylık dönemde 4 bin 470 hırsızlık gerçekleşmiş, geçen yıla göre yüzde 43 nispetinde azalış yaşanmıştır. Olayların aydınlatma oranı yüzde 73'tür" diye konuştu.

"Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 18 bin 616 şahıs yakalandı"

Vali Pehlivan, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde güvenlik birimlerinin yoğun çalışma yaptığını söyledi. Bu kapsamda bu yılın 9 aylık döneminde 18 bin 616 şahsın yakalandığını belirten Pehlivan, "Yakalamalarda yüzde 65 nispetinde artış yaşanmıştır. Yakalanan 18 bin 616 şahsın bir kısmı Mersin nüfusuna kayıtlı vatandaşlar olmakla birlikte önemli bir kısmının da diğer illere kayıtlı vatandaşlardan müteşekkil olduğunu görüyoruz" dedi.

Suçlarla mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun bir faaliyet, çalışma ve operasyon yürüttüğüne işaret eden Pehlivan, 9 aylık sürede gerçekleştirilen 989 çalışmada bin 467 şahsın yakalandığını, bunlardan 228'inin tutuklandığını kaydetti. Çalışma sayılarında yüzde 18, yakalanan şahıslarda yüzde 15, tutuklama oranında ise yüzde 44 artış yaşandığına dikkat çeken Pehlivan, olayların tamamının aydınlatıldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 aylık dönemde 5 bin 77 çalışma yapıldığını vurgulayan Pehlivan, 5 bin 910 şahsın yakalandığını, yakalanan şahısların 590'ının tutuklandığını ifade ederek, çalışma sayılarında yüzde 20, yakalanan şahıslarda yüzde 20, tutuklama oranında ise 34 artış yaşandığını kaydetti. Pehlivan, olayların tamamının aydınlatıldığını belirtti.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bu yılın 9 aylık döneminde 73 göçmen kaçakçısının yakalandığını ifade eden Pehlivan, terörle mücadele kapsamında ise 353 operasyon yapıldığını vurgulayarak, "460 kişi yakalanmış 177'si tutuklanmış, operasyon sayılarında yüzde 35, yakalanan şahıslarda yüzde 30, tutuklama oranında ise yüzde 43 artış yaşanmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 9 ayda 2 bin 359 çalışma yapılmış ve 480 şahıs yakalanmıştır. Bunlardan 201'i tutuklanmış, çalışma sayılarında yüzde 10 azalış, yakalanan şahıslarda yüzde 433 artış, tutuklama oranında ise yüzde 25 artış yaşanmıştır" dedi.

9 ayda 2 milyon 437 bin 566 araç kontrol edildi

İl genelindeki trafik denetimlerine de değinen Pehlivan, 2024 yılının 9 aylık döneminde 2 milyon 437 bin 566 aracın kontrol edildiğini belirterek, bir önceki yıla göre kıyaslandığında yüzde 28 artış gerçekleştiğini söyledi. Aynı dönemde 17 bin 190 okul servisinin kontrol edildiğini vurgulayan Pehlivan, denetimlerde yüzde 54 artış gerçekleştiğini ifade etti. Denetimlerde 828 okul servis aracına işlem yapıldığını kaydeden Pehlivan, işlem yapılan araç sayılarında yüzde 95 artış gerçekleştiğini vurguladı. Ticari taksilere yönelik denetimlerde ise aynı dönemde 16 bin 402 aracın kontrol edildiğini belirten Pehlivan, 9 aylık dönemde toplam 17 bin 289 aracın trafikten men edildiğini dile getirdi.

Çevre kurallarını ihlal eden 6 deniz aracı savcılığa sevk edildi

Sahil Güvenlik Akdeniz bölge Komutanlığının bu yılın 9 aylık döneminde 12 bin 872 saat görev icra ettiğini ifade eden Pehlivan, "4 bin 21 tekne kontrol edilmiş, 73 deniz aracına idari para cezası uygulanmıştır. Çevre kurallarını ihlal eden 6 deniz aracı savcılığa sevk edilmiştir. Denizden kurtarılan kişi sayısı 9 ayda 16 kişi olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın huzuru, esenliği hepimiz için önemlidir"

Asayiş ve güvenlik konularının, kamu hizmetleri içerisinde en önemli ve öncelikli konuların başında geldiğine işaret eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın huzuru, esenliği hepimiz için önemlidir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yönelik hangi konuda olursa olsun hangi başlıkta olursa olsun suça ve suçluya yönelik çalışmalarımız, mücadelelerimiz, operasyonlarımız devam edecektir. Temel amacımız vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını, ekonomik hayatlarını, eğitim hayatlarını; hayata dair bütün alanlardaki faaliyetlerini, günlük yaşamlarını huzurlu ve sağlıklı şekilde esenlik içerisinde geçirmelerini sağlamaktır. Huzurumuzu bozmaya çalışanlara bugüne kadar asla taviz verilmemiştir. Bundan sonra da asla taviz verilmeyecektir."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı. - MERSİN