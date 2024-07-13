Mersin'de Bir Kişi Araç İçerisindeki 3 Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurarak Yaraladı

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Mersinin Mut ilçesinde bir kişi araç içerisindeki 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Aydınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V.Ç. isimli şahıs 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan V.Ç., av tüfeğini alarak tekrar geldi. V.Ç. araç içerisinde oturan A.K., H.B. ve A.B.'ye ard arda ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tüfekle 3 kişiyi vuran şahıs, olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. - MERSİN