Mersin'de Boğulma Tehlikesi: 2 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin Valiliği: "6 öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi, 2'si kurtarılamadı"

MERSİN - Mersin'de 75 öğrencinin katıldığı deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana geldiğini açıklayan valilik, uyarılara rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşadığını 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara'dan gelen öğrenciler denize girdi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen durumu ağır olan 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrencinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Valilik "6 öğrenci güvenlik şeridini aşarak boğulma tehlikesi yaşanmıştır"

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Silifke İlçesi Maliye Gençlik Kampı'nda 01 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır.Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edilmiştir.Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz.Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç valiliğimizce takip edilmektedir" denildi.