Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tarsus'ta 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan'ı silahla vurarak öldüren Ali Çelikaslan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Ali Çelikaslan'a müebbet hapis cezası verdi.
Olay, 27 Kasım 2025 tarihinde Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanık, işe gitmek üzere evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Emine Çelikaslan'a tüfekle ateş etmiş, 4 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından emniyete teslim olan sanık tutuklanmıştı. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?