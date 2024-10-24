Mersin'de boşanma cinayeti: Eşini vurup intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de boşanma cinayeti: Eşini vurup intihar etti

Mersin\'de boşanma cinayeti: Eşini vurup intihar etti

Erdemli'de boşanma aşamasındaki koca, eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti.

24.10.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağı Tömük Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5. katlı binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı sona eren Atilla Biricik (44), sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Fatma Biricik'in (40) yaşadığı eve gelerek görüşmek istedi. Bu sırada engelli bir çocuk sahibi çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan koca, pencereden kaçarak terasa atlayan eşi Fatma Biricik'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ardından 46 AAG 096 plakalı aracına binerek uzaklaşan zanlı, yaklaşık 250 metre mesafede aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan Fatma Biricik ise kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bu arada, çiftin 6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelerek buraya yerleştikleri belirtilirken, evde bulunan hasta çocuk ise sosyal hizmetler uzmanlarınca koruma altına alındı.

22 Ekim tarihinde uzaklaştırma kararı sona ermiş

Öte yandan, çift arasında daha önce de tartışmalar yaşandığı, bu nedenle Fatma Biricik'in, kocası hakkında aldığı uzaklaştırma kararının 22 Ekim tarihinde sona erdiği, kadının bu tarihten sonra yeni bir uzaklaştırma talep etmediği de öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Erdemli, mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de boşanma cinayeti: Eşini vurup intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi’nde dünyaya seslendi: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde dünyaya seslendi: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de boşanma cinayeti: Eşini vurup intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.