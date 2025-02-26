Mersin'de Çatı Katında Yangın Paniği - Son Dakika
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Mersin'de Çatı Katında Yangın Paniği

Mersin\'de Çatı Katında Yangın Paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek söndürdü ancak depoda bulunan eşyalar zarar gördü.

26.02.2025 23:33  Güncelleme: 23:36
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yangın, Öğretmenler Mahallesi 2939 sokak bulunan bir apartmanın çatı katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda depoda bulunan eşyalar zarar gördü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çatı Katında Yangın Paniği - Son Dakika

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