Mersin\'de Çatı Katında Yangın Paniği

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yangın, Öğretmenler Mahallesi 2939 sokak bulunan bir apartmanın çatı katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda depoda bulunan eşyalar zarar gördü. - MERSİN