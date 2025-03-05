Mersin\'de Cayrokopterle Trafik Denetimi

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Mersin'de jandarma trafik ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde sürücülerin "Algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirmek için cayrokopter destekli denetimlerini artırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, cayrokopter ile TAG Otoyolu üzerinde denetimlerine yoğunlaştırarak devam etti. Cayrokopterin yanı sıra 7 jandarma timi ile bir narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde 459 araç ve 559 şahıs kontrol edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptığı tespitlerle 11 araca cezai işlem uyguladı, 6 aracı da trafikten men etti. Denetimlerde 2 aranan şahıs ise yakalandı.

Denetimlerin trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde "Algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla devam edeceği bildirildi. - MERSİN