Mersin'de çocuğu rehin alan cinayet zanlısı, polis müdahalesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de çocuğu rehin alan cinayet zanlısı, polis müdahalesiyle gözaltına alındı

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Mersin\'de çocuğu rehin alan cinayet zanlısı, polis müdahalesiyle gözaltına alındı
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Mersin'de 21 Eylül'de kuzenini silahla öldürüp kaçan şüpheli, bugün Toroslar'da polisten kurtulmak için 11 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. Polisin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Mersin'de 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli, polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk, polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 49 yaşındaki Ahmet B., silahla kuzeni M.B. (48) tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri daha önceden de kasten öldürme, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından da kaydı olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışmasında şüphelinin izine Yusuf Kılıç Mahallesi'nde rastlandı. Bugün bölgeyi daraltan polis, şahsın bulunduğu sokağı belirledi. Kaçmaya çalışan şüpheli M.B. o sırada 11 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. Polisin müdahalesi ile çocuk kurtarıldı, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabanca ise attığı sokakta bulundu.

Şüpheli emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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