Mersin'de Dereye Düşen Genç Boğuldu

Mersin'de dereye düşen şahıs boğuldu
MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Ulaş'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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