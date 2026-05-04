Mersin\'de devrilen traktörün sürücüsü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Mersin'de yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi kömür ocağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Elderviş'in kullandığı traktör, yağışın etkisiyle çamurlaşan zeminde kayarak yoldan çıktı ve devrildi. Aracın altında kalan sürücüyü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Yenice İtfaiye İstasyonu ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, traktör altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Yağışın devam etmesi ve zeminin çamur olması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, ekiplerin dikkatli ve koordineli müdahalesiyle sonuç verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN