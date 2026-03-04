Mersin'de dilencilerin üzerinden 24 bin 577 TL çıktı - Son Dakika
Mersin\'de dilencilerin üzerinden 24 bin 577 TL çıktı
04.03.2026 15:58  Güncelleme: 15:59
Mersin'de, dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar eden şahıslara yapılan denetimlerde toplam 24 bin 577 TL para ele geçirildi. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Mersin'de vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen şahısların üzerinden 24 bin 577 TL çıktı. Paraya el konulurken şahıslara idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü motorize ekiplerince kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen şahıslar ekiplerce yakalandı. Yapılan üst aramasında şahısların üzerinden toplam 24 bin 577 TL para çıktığı tespit edildi. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/2 maddesi kapsamında 'mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla' el konuldu.

Şahıslar hakkında ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince bin 764 TL idari para cezası uygulanarak idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Ele geçirilen para ve işlemler için şahıslar Akdeniz ilçesi Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine götürülerek tutanak tutuldu.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, şahısların dilenci olmadıklarını, paraları temizlik işi yaparak elde ettiklerini söyledikleri öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

