Mersin\'de Elektrik Santralinde İş Kazası: 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik santralinde yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berdan Barajı yerleşkesi içerisinde ki elektrik üretim santrali içerisinde bakım sırasında iddiaya göre ayağı kayan M.E.Ç. isimli işçi, dengesini kaybetti. İşçi tribün bölümü tesisatların bulunduğu alandan yaklaşık 1.5 metrelik boşluğa düştü.

Mesai arkadaşları olaya müdahale etmeye çalıştı, fakat talihsiz işçiyi olduğu noktadan çıkaramadı.

Yaralanan M.E.Ç. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. - MERSİN