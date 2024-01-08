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Mersin'de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde Yusuf Öz'ün ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu bildirdi ancak itfaiye ekipleri yangını söndürürken Yusuf Öz'ün yaşamını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
08.01.2024 - 12:26,
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Mersin'de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 89069 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yalnız yaşayan Yusuf Öz'ün (48) ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken Öz'ün yaşamını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de elektrik sobasından çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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