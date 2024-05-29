Mersin\'de Eşinden Ayrı Yaşayan Yaşlı Adam Evde Ölü Bulundu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde eşinden ayrı yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ustalar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ali Toksoy'un evinden uzun süre çıkmadığını gören komşuları, merak ederek evin içine baktıklarında yaşlı adamı banyoda hareketsiz vaziyette gördü. Haber verilmesi üzerine eve gelen mahalle muhtarı Şener Taş, kapıyı açarak içeri girdiğinde Toksoy'un kaskatı kesildiğini gördü. Muhtar Taş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezistansına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN