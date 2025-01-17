Mersin'de Eşini Öldüren Ziya E.'nin Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Eşini Öldüren Ziya E.'nin Yargılanması Devam Ediyor

Mersin\'de Eşini Öldüren Ziya E.\'nin Yargılanması Devam Ediyor

Mersin'de Pınar Bayrak, eşi Ziya E. tarafından darbederek öldürüldü, yargılama sürüyor.

17.01.2025 14:47
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Mersin'de eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen şahsın yargılanmasına devam edildi.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 3 Ağustos'ta yaşanan olayda 3 çocuk annesi Pınar Bayrak, eşi Ziya E. tarafından darbedildi. Olay sonrası Ziya E., arkadaşı A.E. ile Bayrak'ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Ziya E. ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ziya E. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ziya E.'nin 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ziya E., tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. ile taraf avukatları, müşteki ve sanık yakınları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan R.B. ise duruşmaya katılmadı. Tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada, sanık Ziya E. ve maktule Pınar Bayrak'ın çocukları R.E.'nin sosyal hizmet uzmanı nezaretinde SEGBİS ile ifadesine başvuruldu. R.E., 'babasının cezaevinde olduğunu, annesinin öldüğünü ancak neden öldüğüne dair bilgisinin olmadığını' söyledi.

Pınar Bayrak'ın cep telefonu mahkemeye teslim edildi

Müşteki avukatları Pınar Bayrak'ın cep telefonunu incelenmek üzere mahkeme heyetine teslim ederken, ayrıca delil sunmak için ek süre istedi. Ayrıca, HTS kayıtları incelenen numaranın sanık Ziya E.'ye ait olmadığını belirten avukatlar, doğruluğu teyit edilen telefon numarasının HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Avukatlar, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu. Duruşmaya katılan baba Süleyman Bayrak ise kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü iddia ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti.

Duruşmada söz verilen sanık Ziya E., ilk beyanını tekrar ederek, "Sözde aile olayı çarpıtıyor, medyatikleşmeye çalışıyor. Eşimin kasti ölmesine sebep verecek eylemde bulunmadım" dedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. ise ilk beyanlarını tekrarlayarak, beraatlerini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, maktulenin cep telefonunun bilirkişi heyetince incelenmesi ve sanığın HTS kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Ziya E.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Eşini Öldüren Ziya E.'nin Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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