Mersin'de ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'de yangın faciası: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal bir mahallede ev yangının da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, gece 02.30 sıralarında İlçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevkedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.