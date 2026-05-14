Mersin'de Fabrika Patlaması: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
14.05.2026 12:27
Mersin'deki patlamada hayatını kaybeden işçi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 47 yaşındaki Güner, 2 çocuk babasıydı.

Mersin'de yağ fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi, yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki Aves Enerji Dolum Tesislerindeki benzin dolu tankta meydana gelen patlama sırasında 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk babası Süleyman Güner (47) için bugün yaşadığı Kazanlı Mahallesi'ndeki taziye evinde cenaze merasimi düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Güner, kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin göz yaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı öğrenilen Süleyman Güner'in, patlama sırasında numune almak için tankın üzerinde bulunduğu öğrenildi.

Dün Kazanlı Mahallesi'ndeki Aves Enerji Dolum Tesislerinde meydana gelen olayda, benzin dolu tank henüz bilinmeyen bir nedenle patlamış, patlama sonrası fabrikada yangın çıkmıştı. 1 işçinin hayatını kaybettiği yangın, il dışından gelen ekiplerin de desteği ile saatler süren çalışma sonrası söndürülebilmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

