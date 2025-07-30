Mersin\'de Feci Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de yük taşıma işi sırasında tır ile kamyonetin arasında sıkışan yabancı uyruklu genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mersin'in Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük taşıma işi yapan yabancı uyruklu bir genç, tır ile kamyonet arasında yük aktarımını tamamladıktan sonra tırın dorsesinin arka kısmından aşağı indi. İddiaya göre, bu sırada kamyonetin sürücüsü aracı yanlışlıkla geri vitese taktı. Kamyonetin aniden geriye manevra yapması sonucu genç, tır dorsesi ile kamyonet arasında sıkıştı. Feci kaza anı bir iş yerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN