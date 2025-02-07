Mersin\'de Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Mersin'de karşı şeride geçerek kamyona çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü, kazada 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesi sınırlarında eski Ankara yolu üzeri Kamyoncular Kooperatifi yerleşkesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oktay Zeki Gül'ün (24) kullandığı 33 R 5152 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjün üzerinde karşı şeride şeride geçti. Karşı şeritte geçen otomobil kamyonun altına girerek hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler sürücü Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kaza anı ise bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçip kamyonun altına girme anlar yer aldı. - MERSİN