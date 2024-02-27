Mersin'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

Mersin\'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Kaza sonucunda minibüs dereye uçtu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 21:44  Güncelleme: 21:47
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Mersin'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli mahallesine yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal idaresindeki 33 K 1146 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ektisi ile yoldan çıkan minibüs dereye uçtu. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 13 yaralı - Son Dakika
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