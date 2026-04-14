Mersin'de FETÖ Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Mersin'de FETÖ Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de FETÖ Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı
14.04.2026 13:04
Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonunda 19 kamu görevlisi dahil 43 şüpheli yakalandı.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16'sı ihraç 19 kamu görevlisinin olduğu 43 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, başsavcılık talimatıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik aralarında Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum illerinin de bulunduğu Mersin merkezli toplam 8 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Operasyon neticesinde H.K. isimli şüphelinin Signal isimli program üzerinden yurtdışında bulunan örgüt üyelerinden kendisine ve çevresinde bulunan Yusuf ve Yusuf aileleri olarak tabir edilen diğer örgüt mensuplarına 2017-2025 yılları arasında Muavenet adı altında yardım talebinde bulunarak yurtdışından/yurtiçinden gelen yardımları çevresinde bulunan örgüte müzahir kişiler adına açtırdığı banka hesapları üzerinden aldığı ve organizasyonunu sağlayarak dağıtımını yaptığı olay kapsamında H.K isimli şüpheli dahil tespiti yapılan aralarında 3'ü aktif görevde 16'sı ihraç toplam 19 kamu görevlisinin de bulunduğu (43) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de FETÖ Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
SON DAKİKA: Mersin'de FETÖ Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
