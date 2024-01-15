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Mersin'de FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir eski kamu görevlisi yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphelinin Toroslar İlçesi Çamlıdere Mahallesinde olduğu tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin\'de FETÖ üyesi eski kamu görevlisi yakalandı
15.01.2024 - 10:21,
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Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski kamu görevlisi bir şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarmanın çalışmasında örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüphelinin Toroslar İlçesi Çamlıdere Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ihraç edilmiş eski kamu görevlisi olduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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