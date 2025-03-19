Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çok miktarda dolu ve boş makaron ve tütünle birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada bin 200'ü dolu toplam 19 bin 600 makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 925 sigara paketi ile 1 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu - Son Dakika
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