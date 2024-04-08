Mersin'de telefonda kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 392 bin lira parasını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), telefonda kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde eden 2 kişiyi tespit etti. Şüphelileri ve kullandıkları aracı takibe alan jandarma ekipleri, şahıslar bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığı esnada operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 dolandırıcı bir vatandaştan 132 bin TL nakit, 4 çeyrek altın ve bir gram altın aldıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin ayrıca aynı vatandaştan havale yoluyla 260 bin TL daha aldığı tespit edildi. Dolandırıcılık mağduruna 132 bin TL, 4 çeyrek altın ve bir gram altını teslim edildi. Banka yoluyla gönderdiği 260 bin TL'nin iadesi için de gerekli işlemler başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Güvenlik Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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