Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve bir aracı kişi tutuklandı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun, başvuran hastaları Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda doktorlar ve bir aracı kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

24.02.2024 10:20
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Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz doktoru H.İ.'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Tarsus Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri doktor H.İ. ile birlikte Adana'daki özel hastanede görevli KBB doktoru E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.

Mersin\'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2\'si doktor 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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