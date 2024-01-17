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Mersin'de hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Silopi'de defnedildi - Son Dakika
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Mersin'de hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Silopi'de defnedildi

Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi. Şoför ve bir yolcunun cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından Silopi'ye getirildi ve toprağa verildi.

Mersin\'de hayatını kaybeden 9 kişiden 2\'si Silopi\'de defnedildi
17.01.2024 - 22:36,
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Mersin'de hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Silopi'de defnedildi

ŞIRNAK - Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi. Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste şoför Hüseyin Tayşun ve yolculardan Huzan Sunmez'in cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından dün gece Silopi'ye getirildi.

Şoför Tayşun'un cenazesi ilçenin Birlik köyündeki mezarlıkta, Sunmez'in cenazesi ise ilçedeki Başak Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Şırnak, Mersin, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hayatını kaybeden 9 kişiden 2'si Silopi'de defnedildi - Son Dakika
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