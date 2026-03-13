Mersin'de İhale Fesadı Operasyonu: 6 Tutuklama
Mersin'de İhale Fesadı Operasyonu: 6 Tutuklama

13.03.2026 21:03
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 20'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' iddiasıyla, aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Devan eden soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

2022-2024 yılları arasındaki ihaleler mercek altında

Öte yandan, şüphelilerle ilgili soruşturmanın, 2022 ila 2024 yılları arasında yapılan kamu ihalelerini kapsadığı öğrenilirken, bu dönemde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü. - MERSİN

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
