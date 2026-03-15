Mersin\'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 2. dalga: 20 gözaltı

15.03.2026 14:09  Güncelleme: 14:15
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturmasında, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da aralarında bulunduğu 20 belediye çalışanı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi ve yaklaşık 16 milyon lira kamu zararı tahmin ediliyor.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunun 2. dalgasında, aralarında 5 devlet memurunun da bulunduğu 20 belediye personeli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 26 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 11 Mart tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, annesi ve 2 şirket yetkilisinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Uyan'a ait 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca D.U.'nun belediyedeki ofisinde de arama yaptı. Aramada bazı evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden özel kalem müdürünün annesi A.G.U., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

2. dalga operasyonda 20 şüpheli daha gözaltına alındı

Devam eden soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bu sabaha karşı 2. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5'i devlet memuru 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarından Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16 milyon liralık kamu zararı iddiası

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, belediyeden bazı firmalara doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları yapılmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle belediyeden firmalara aktarılan paraların, şüphelilerin adına alınan taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Yapılan tespitlere göre söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi.

Şüphelilerin 2022 yılından itibaren edindikleri malvarlıklarına, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında el konulmasına yönelik işlemlerin planlandığı bildirildi. - MERSİN

