Mersin\'de İnşaat İşçisi Çukura Düştü, İtfaiye Kurtardı

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Mersin'de bir inşaat alanındaki çukura düşerek yaralanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Seymenli Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Y.D., henüz belirlenemeyen nedenle kapağı açık olan çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan inşaat işçisi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi. - MERSİN