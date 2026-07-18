İşyerinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk bulvarında bulunan bir iş yerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN