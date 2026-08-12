Mersin'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Mersin\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Jandarma, Mersin'de gerçekleştirdiği operasyonda 3.850 paket ısıtmalı tütün ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 bin 850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin yakalanması ve kaçak ürünlere el konulması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ile 300 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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