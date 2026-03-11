Mersin\'de Kadın Cinayeti: Songül Aktekin Hayatını Kaybetti

Mersin'de tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada eşi S.A. (34) tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra şüpheli koca kaçarken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Songül Aktekin'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Aktekin'in mezarı çiçeklerle donatıldı. - MERSİN