Mersin'de Kavga Eden Sürücülere Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Kavga Eden Sürücülere Cezalar

11.07.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere toplam 362 bin lira ceza ve 60 gün ehliyet men cezası verildi.

Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları ise 60 gün trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler ve gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede kamyonet sürücüsü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. tespit edilerek yakalandı.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten iki sürücüye toplam 362 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca kamyonet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan da işlem yapıldı.Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kamyonet ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kavga Eden Sürücülere Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Tekirdağ’da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı
KKTC’ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi KKTC'ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
İsrail, ABD’nin talebi üzerine Lübnan’a saldırılarını durdurdu İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 22:31:13. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kavga Eden Sürücülere Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.