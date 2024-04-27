Mersin'de kaybolan emekli öğretim üyesi için arama çalışmaları devam ediyor

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Mersin'de kayıp olan emekli öğretim üyesini arama çalışması 4'üncü gününde

Yıldız dağına tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması başlatılan arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi

Taşpınar'ın daha önceki tırmanışlarına ait görüntüler ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de Yıldız dağına tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın bulunması başlatılan arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Bir çok ekibin arama çalışması sürerken, tecrübeli olan Taşpınar'ın daha önceki tırmanışlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar, 4 gün önce Konya'dan tırmanış için merkez arkadaşlarıyla Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarındaki 3 bin 150 rakımlı Yıldız dağına geldi. Arkadaşlarının mola verdiği noktada başka bir dağcı grubuyla karşılaşan Taşpınar, tırmanışını gerçekleştirdi. Dönen dağcı grup içinde Taşpınar'ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Taşpınar'ın bulunması için ilk günden itibaren jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Gece sonlanan arama çalışmasının ise bugün sabah yine tüm ekiplerin katılımı ile tekrar başlatıldığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Taşpınar'ı arama çalışmaları gün boyu sürecek.