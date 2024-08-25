Mersin'de Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu

Mersin\'de Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi öğretmenin öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili olarak şüpheli bir erkek aranıyor.

25.08.2024 18:24
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Devrim Emir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Emir'in cenazesi bugün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairede gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri çevrede tedbir alırken savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İnceleme sonrasında evden alınan öğretmenin cenazesi ön otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Cinayetle ilgili bekar olan Devrim Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun şüpheli konumunda arandığı öğrenildi. Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O.'nun kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Ailenin avukatlarından Erol Bediz yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bugünde bir kadın cinayeti işlendi. Şüpheliler araştırılıyor, soruşturma devam ediyor muhakkak yakalanacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını diliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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