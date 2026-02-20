Mersin\'de Kaza: Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

Mersin'de 2 Şubat tarihinde yaya geçidinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 18 gündür hastanede tedavi gören ikiz kardeşlerden Büşra Güney (15) de kardeşi gibi hayatını kaybetti

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalara, tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı otomobil çarptı. Kazada Zehra Serdil Atak (18), Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Kübra Güney'in, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büşra Güney'in ikiz kardeşi olduğu öğrenilmişti. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri belirtilen ikizlerden Büşra Güney de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. - MERSİN