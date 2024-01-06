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Mersin'de Define Arayan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Define Arayan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla kepçe ile kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kullanılan kepçeye el konuldu ve şüpheliler jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Define Arayan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
06.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:01
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçe ile define arayan 2 şüpheli jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kepçe yardımı ile kaçak kazı yapan 2 şahıs belirlendi. Belirlenen şahıslar yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan kepçeye ise el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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