Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim - Son Dakika
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Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim

13.07.2026 19:43
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Mersin'de yapılan denetimlerde 3 şüpheli yakalandı, 9 işletmeye 461 bin TL ceza kesildi.

Mersin'de polisin konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında ise 9 işletmeye 461 bin 811 TL para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla son iki haftada kent genelinde faaliyet gösteren konaklama tesisleri ile kiralık araç firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. 60 ekip halinde 190 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 537 konaklama tesisi ile 211 kiralık araç firması kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca bilgi, belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerinin incelemesine hazır bulundurmayan 1 kiralık araç firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 4 konaklama tesisine ve çalışan kimlik bildiriminde bulunmayan 4 konaklama tesisine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında toplam 461 bin 811 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denetimlerin aralıksız devam edileceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Konaklama Tesislerine Denetim - Son Dakika

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