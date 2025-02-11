Mersin'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu - Son Dakika
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Mersin'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu

Mersin\'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu

Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına ters şekilde düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

11.02.2025 14:20  Güncelleme: 14:21
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç boş sulama kanalına uçtu.

Alınan bilgiye göre, kaza Berdan Baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.D.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Demir korkulukları yıkarak boş durumdaki sulama kanalına ters şekilde düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Hafif şekilde yaralanan şahıslar sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu - Son Dakika

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