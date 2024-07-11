Mersin'de Köpek Eğitmeni, Müşterisini Pompalı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Köpek Eğitmeni, Müşterisini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Mersin\'de Köpek Eğitmeni, Müşterisini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Mersin'de bir köpek eğitmeni, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı müşterisini pompalı tüfekle öldürdü. Görkem Özdemir adlı sanık, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından tutuklanan Özdemir, mahkemede yaşananları isteyerek yapmadığını belirtti.

11.07.2024 16:38
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Mersin'de, alacak-verecek meselesinden tartıştığı müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle öldüren köpek eğitmeni Görkem Özdemir, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim 2023'te merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan Özdemir ile tartıştı. Köpek muayenesine ilişkin alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni Özdemir, Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'İyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulandı

Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Özdemir, hazır bulundu. Bozdoğan'ın yakınları ile taraf avukatların da katıldığı duruşmada, söz verilen Bozdoğan'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Özdemir, yaşananların isteyerek olmadığını belirterek, 'Bozdoğan'ın tartışma sırasında silah çekmesiyle olay buralara geldi. Adaletinize güveniyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Özdemir'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan Özdemir, toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Görkem Özdemir, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Köpek Eğitmeni, Müşterisini Pompalı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika

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