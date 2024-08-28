Mersin'de Koruma Altında Olan 2 Yaban Keçisini Avlayan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Koruma Altında Olan 2 Yaban Keçisini Avlayan 2 Şahıs Yakalandı

Mersin\'de Koruma Altında Olan 2 Yaban Keçisini Avlayan 2 Şahıs Yakalandı

Mersin'de yapılan av koruma kontrol çalışması sırasında, koruma altında olan 2 yaban keçisinin avlandığı tespit edildi. Yakalanan 2 şahsa 1 milyon 315 bin TL para cezası kesildi.

28.08.2024 09:54
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Mersin'de koruma altında olan 2 yaban keçisini avlayan 2 şahıs yakalandı, 1 milyon 315 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi sınırlarında av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, şüpheli bir aracı fark etti. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek savcılıktan izin alınıp araç arandı. Aracın bagaj kısmında koruma altına olan bir yaban keçisinin avlanıp, parçalandığı ortaya çıktı. Çevrede çalışmasına devam eden ekipler, yeni avlanmış bir yaban keçisi daha buldu. Yaban keçilerini avlayan 2 şahıs ise yakalandı.

Yakalanan 2 şahsa 1 milyon 315 bin TL ceza kesilirken, adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin'de," Mersin ekiplerimizce yürütülen koruma kontrol çalışmaları esnasında, 2 adet yaban keçisini yasadışı avladığı tespit edilen kişilere 1 milyon 315 bin TL ceza uyguladık" açıklamasında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Koruma Altında Olan 2 Yaban Keçisini Avlayan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Koruma Altında Olan 2 Yaban Keçisini Avlayan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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