Mersin'de Kovalamaca: Sahte Plakalı Motosikletle Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kovalamaca: Sahte Plakalı Motosikletle Kaçan Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Kovalamaca: Sahte Plakalı Motosikletle Kaçan Şüpheli Yakalandı
01.07.2026 22:14
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Polis, trafik denetiminde kaçmaya çalışan şüpheliyi nefes kesen kovalamacayla yakaladı.

Mersin polisi, trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi nefes kesen kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden de 370 bin TL para cezası kesildi. Yaşanan kovalamaca ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'ndeki bir kavşakta yapılan trafik uygulaması sırasında bir motosikleti durdurdu. Motosikletteki "abart egzoz" ve "iptal edilmiş sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulanacağı esnada sürücü kaçmak istedi. Polislerin anında müdahale ederek motosikleti devirmesiyle şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa sürede nefes kesen kovalamacayla yakalandı. Motosikletin şase numarası üzerinden yapılan incelemede ise plakanın sahte olduğu, ikiz plaka yöntemiyle kullanıldığı tespit edildi.

7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı

Kimliği tespit edilen şüpheli ile ilgili yapılan sorgulamada 'uyuşturucu madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, basit yaralama ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçlarından aranmasının olduğu ortaya çıktı. 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu tespit edilen şüpheliye ayrıca sahte plaka kullanmak, abart egzoz, dur ihtarına uymamak ve sürücü belgesiz araç kullanmak gibi suçlardan toplam 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, şüpheli hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Kovalamaca: Sahte Plakalı Motosikletle Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kovalamaca: Sahte Plakalı Motosikletle Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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