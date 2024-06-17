Mersin'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri arttırıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince oluşan araç yoğunluğuna karşı trafik tedbirlerini arttırdı. Bayram öncesi ve süresince 6 bin 685 personel ile denetimler sürdürülürken, araç sürücüleri de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

17.06.2024 10:22
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Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri ve denetimleri arttırılırken, araç sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan araç yoğunluğuna karşı trafik tedbirleri arttırılırken, denetimler de sıklaştırıldı. Bu çerçevede, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde bayram öncesi ve süresince 2 bin 184 ekip, 985 motosikletli ve 591 yaya devriye olmak üzere toplam 6 bin 685 personel ile ilave trafik tedbirleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında denetimler hız kesmeden devam ederken, araç sürücüler de trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, 'Hızını düşür yolun sonu bayram olsun', 'Kemerini tak yolun sonu bayram olsun', 'Yola odaklan yolun sonu bayram olsun' ve 'Hayatla yarışılmaz' sloganlarının yer aldığı el broşürleri dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
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