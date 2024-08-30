Mersin'de LNG Yüklü Tankerde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Mersin'de LNG Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

Mersin\'de LNG Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü olan bir tankerin lastik bölümünde çıkan yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayın ardından otoyol trafiğe kapatıldı.

30.08.2024 01:30  Güncelleme: 01:31
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü olan, dolu vaziyetteki tankerin lastik bölümünde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olası bir facianın önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait olan ve Adana istikametine doğru ilerleyen V.E. idaresindeki 31 ATM 298 kupa plakalı ve tankerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yükü bulunan tır, seyir halinde iken iddiaya göre lastiğinin patlaması nedeniyle alt kısımdan yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otoyol, güvenlik nedeniyle Tarsus-Adana istikametine geçici olarak trafiğe tamamen kapatıldı.

Tankerde bulunan LNG yükünün başka bir araca aktarılması için çalışma başlatıldı. Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de LNG Yüklü Tankerde Yangın Çıktı - Son Dakika

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