Mersin'de Mahsur Kalan 6 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Mahsur Kalan 6 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin\'de Mahsur Kalan 6 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

05.03.2025 13:19  Güncelleme: 13:22
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Erdemli'nin Dağlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mesut Topal, keçilerinden 6'sının eksik olduğunu fark etti. Drone desteği ile keçilerini arayan Topal, hayvanlarının yüksekliği yaklaşık 150 metreyi bulan kayalıkların zirvesine 10 metre kala mahsur kaldığını gördü. Kendi çabalarıyla keçilerini kurtaramayan Topal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekibi yönlendirildi. 4 kişiden oluşan ekip, kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için harekete geçti. İp ile düzenek hazırlayan itfaiye personeli, yaklaşık 2 saat süren operasyonun sonunda, 6 keçiyi mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Keçilerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Topal, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Mahsur Kalan 6 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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